Виталий Басий и Сергей Дробязко попали на фронт в 17 лет и защищали Пашковскую переправу. Владимир Бирюков участвовал в обороне Краснодара в августе 1942 года и в освобождении города 12 февраля 1943-го, был наводчиком орудий. Подразделение Владимира Ефремова водрузило красное знамя на углу улиц Красной и Гимназической.

13 мая депутат городской думы Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что в новом микрорайоне на месте МЖК появятся улицы, которые назовут в честь ветеранов Великой Отечественной войны, освободителей Кубани Басия, Дробязко, Ефремова и Бирюкова.

Помимо территории бывшего МЖК, новые топонимы получат и другие районы города. В хуторе Ленина появятся улицы Жасминовая, Масляная, Молочная, Оливковая, Лавровая, Лавандовая, Мятная, Ракитовская, Синявская, а также Мучной переулок и 1-й, 2-й, 3-й Ракитовские проезды. В поселке Победитель Калининского сельского округа появятся улицы имени Строителя Захарченко, Домостроительная и Конструкторов.

Напомним, что в конце апреля мэр Краснодара Евгений Наумов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории МЖК и завода «Машиностроитель». Вместо промзоны на улице Тихорецкой появится микрорайон с многоэтажной застройкой площадью почти 28 га. Предусмотрено строительство школы на 1,5 тыс. мест, двух детских садов на 620 мест, объектов здравоохранения и спортивных залов.

Снос цехов уже начался. Объекты культурного наследия, сохранившиеся с 1899 года, обещают оставить и отреставрировать — на территории расположен памятник архитектуры регионального значения «Маслобойный завод Торгового дома братьев С. и И. Аведовых, 1904 г.», предмет охраны которого администрация края утвердила еще в 2024 году.

О планах застройки территории МЖК официально заявили во время принятия нового Генплана в 2024 году. Тогда же мэр Евгений Наумов назвал МЖК «мертвой промышленной зоной» и пообещал, что с появлением жилого района там станет больше рабочих мест. При этом еще в 2019 году тогдашний мэр Евгений Первышов уверял, что «ни о каких девелоперских проектах на территории МЖК речи не идет, и идти не может». В конце 2023 года контрольный пакет акций комбината перешел к московскому застройщику «НОВАСтрой», аффилированному с депутатом ЗСК от «Единой России» Борисом Юнановым.