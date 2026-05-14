В Краснодарском крае фиксируют рост подростковых беременностей

Согласно документу, в регионе увеличилась численность детей, рожденных несовершеннолетними матерями. В 2023 и 2024 годах было зафиксировано по 356 случаев. В 2025-м их стало уже 375.

Кроме того, выросло количество зарегистрированных браков, заключенных с понижением брачного возраста. В 2023 году было оформлено 212 таких союзов, в 2024-м — 210, а в 2025-м — 221.

Есть в документе и статистика разводов. Число расторжений брака супругами, не достигшими 18 лет, сократилось в три раза: с 15 случаев в 2024 году до 5 случаев в 2025-м.