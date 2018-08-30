На Дону представили проект развития Ростовской агломерации

В Ростовской области 29 августа представили проект развития ростовской агломерации

Его презентовали на стратегической сессии проекта «Ростов-на-Дону — первый мегаполис Юга России».

«Идея возникла несколько лет назад, когда в 2015 году мы обсуждали проектировку стратегии социально-экономического развития до 2030 года, и все наши шаги в направлении развития мегаполиса из ростовской агломерации должны быть неотрывно связаны с принятой стратегией» — рассказал председатель донского Заксобрания Александр Ищенко.

Во время сессии предложили несколько шагов реализации идеи: прежде всего региональное правительство хочет приумножить человеческий капитал.

Гендиректор «Агентства инвестиционного развития» Ростовской области Игорь Бураков сказал, что через 7-10 лет численность населения Ростовской агломерации может достигнуть 3 млн человек. Для этого предложили разработать ипотечные программы под 0% годовых для выпускников ростовских вузов со средним баллов выше 4 баллов, помогать с переездом гражданам Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстана. Также возможно потребуется объединить Ростов с близлежащими Мясниковским или Аксайским районами и Батайском. Бураков считает, что Ростову надо перенимать московский опыт, развивать транспортную инфраструктуру, благоустраивать город и создавать благоприятный инвестиционный климат в агломерации.

Законодательное собрание Ростовской области 26 июля приняло в первом чтении законопроекты о развитии Ростовской агломерации и о статусе административного центра области, пишет «РБК Ростов-на-Дону».