В Сочи и Анапе ищут волонтеров для участия в бесплатном тренинге по спасению китообразных

  © Скриншот фото из телеграм-канала центра «Дельфа»
В Сочи и Анапе пройдут тренинги по спасению морских млекопитающих. Ищут волонтеров с опытом работы в море (18+)

13 мая центр спасения дельфинов «Дельфа» объявил набор волонтеров, ветеринаров и биологов для участия в практических тренингах по спасению морских млекопитающих — китов, дельфинов и тюленей. Они пройдут в Сочи с 17 по 19 мая, а в Анапе — с 21 по 23 мая.

Участники научатся:

  • оказывать первую и ветеринарную помощь китообразным при выбросах на берег;
  • безопасно распутывать китообразных из сетей, пластикового мусора и орудий лова;
  • работать в команде и соблюдать технику безопасности на воде.

В программе предусмотрены как теоретические, так и практические занятия. Организаторы отметили, что во время обучения будут использоваться протоколы, разработанные Международной китобойной комиссией, а особый акцент сделают на получении опыта работы в лодке во время спасения животных.

Участвовать могут все желающие старше 18 лет, имеющие хорошую физическую подготовку, опыт работы в море и отсутствие медицинских противопоказаний. На теоретические занятия приглашают всех желающих, а на практические — только тех, кто подтвердит мотивацию и опыт. В дальнейшем участники тренингов войдут в резерв групп реагирования «Друзья океана» и «Дельфа».

Обучение бесплатное, однако участникам необходимо самостоятельно оплатить проживание, питание и проезд. С собой на тренинг рекомендуют взять удобную одежду и обувь, перчатки, головной убор, солнцезащитные средства, очки и личную аптечку.

Заполнить заявку на участие можно по ссылке до 16 мая включительно. 

Как писали Юга.ру, в конце апреля на берегу Сочи обнаружили трупы дельфинов. Причиной гибели может быть нефть из Туапсе, но доказательств нет.

