Украина перебросила войска к Азовскому морю

Украина заявила, что из-за российской «агрессии» усилена группировка вооруженных сил в Азовском море

Генеральный штаб ВС Украины в ответ на «агрессивные действия» России в Азовском море усилил группировку вооруженных сил, в том числе сухопутных войск.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко.

«С этой целью, для полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья мы организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад, территориальной обороны, подразделений ракетных войск, артиллерии и армейской авиации», — говорится в сообщении.

Как сообщали Юга.ру, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд». На борту находились десять членов экипажа. Украинская сторона обвинила «Норд» в нарушении морской границы. Рыбакам запретили покидать борт, судно арестовали и доставили в порт Бердянск. ФСБ РФ 29 марта возбудила уголовное дело об угоне «Норда». От Украины потребовали вернуть захваченный корабль и освободить экипаж. Командование Черноморского флота 3 апреля подняло вопрос об обеспечении безопасности судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов 21 июля заявил, что моряки судна «Норд» — заложники на территории Украины.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко 29 августа сообщил о намерении нарастить военное присутствие в акватории Азовского моря.

30 августа стало известно, что Госдеп США заявил о нарушении Россией норм международного права. Это произошло из-за остановок украинских судов в Керченском проливе и Азовском море. По словам официального представителя ведомства Хезер Науэрт, как минимум 16 судов не смогли вовремя дойти до портов в Украине из-за действий России. В ответ на это российская сторона попросила США «прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных».