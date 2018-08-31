Россия ответила США на просьбу не преследовать украинские суда в Азовском море

Российское посольство призвало Госдеп США не защищать Украину на Азовском море

Посольство России считает, что российские пограничники законно останавливают украинские суда для проверки в Азовском море. Дипмиссия попросила США «прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных».

«Госдеп беспокоят законные остановки для проверок судов в Азовском море. Остановки. Это не аресты, не задержания. Стоит отметить, что из множества судов, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт не назвала ни одно», — заявили в посольстве.

Кроме того, дипломаты отметили, что в США не говорят об украинском пиратстве в виде захвата российского траулера «Норд» в марте и блокирования танкера «Механик Погодин» в порту Херсона.

Посольство России призвало США перестать «вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных».

Ранее в Госдепе США заявили, что Россия нарушает нормы международного права из-за остановок украинских судов в Керченском проливе и Азовском море. По словам официального представителя ведомства, как минимум 16 судов не смогли вовремя дойти до портов в Украине из-за действий России, сообщили 30 августа РБК.

«Действия России — очередной пример продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины. Также это пример того, как Россия игнорирует международные нормы», — сказала Хезер Науэрт.

Как сообщали Юга.ру, 25 марта госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. В Крыму 29 марта ФСБ возбудила уголовное дело в отношении граждан, которые захватили и угнали приписанное к порту Керчи судно. Постоянный представитель Крыма при президенте России 21 июля заявил, что моряки «Норда» находятся в заложниках.

Также Украина намерена нарастить военное присутствие в акватории Азовского моря, об этом стало известно 29 августа.