Постпред Крыма при президенте России: моряки «Норда» все еще в заложниках на территории Украины

Постоянный представитель республики Крым при президенте России заявил, что моряки судна «Норд» находятся в заложниках на территории Украины

«Моряки российского сейнера «Норд» по-прежнему остаются в заложниках. Они находятся на территории Украины. Украинские власти лицемерно заявляют, что они не против выезда украинских граждан — моряков этого сейнера», — сказал Мурадов РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом задержала украинская Госпогранслужба в Азовском море 25 марта. Украина обвинила экипаж сейнера в нарушении морской границы, рыбакам запретили покидать борт, судно арестовали и доставили в порт Бердянск.

Капитану судна инкриминируется нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. По украинскому законодательству ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ФСБ России возбудила уголовное дело об угоне российского судна. От Украины потребовали вернуть захваченное судно и освободить экипаж.