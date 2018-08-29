Украина заявила об усилении военного присутствия в Азовском море

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Украина намерена нарастить военное присутствие в акватории Азовского моря

Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко.

«В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении. Это необходимо для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении пресс-центра командования ВМС ВС Украины, опубликованном в фейсбуке.

В начале августа усилить военное присутствие Украины в Азовском море предложил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. По его словам, Киев видит попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины.

Турчинов пояснил, что для защиты от российской «экспансии» Украине нужно перебазировать в регион часть корабельно-катерного состава ВМС Украины, развернуть дополнительные посты для наблюдения за берегом и организовать новые группы быстрого реагирования для ответа на провокации, сообщает РБК.

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