Капитаном ФК «Краснодар» стал Александр Мартынович

Футбольный клуб «Краснодар» назначил защитник Александра Мартыновича капитаном команды

Позже в официальных соцсетях клуба появилось сообщение о том, что Мартынович — новый капитан «быков», а вице-капитанами выбраны Маурисио Перейра и Юрий Газинский.

Напомним, с 2014 года капитаном «Краснодара» был шведский защитник Андреас Гранквист. По окончании сезона-2017/18 он покинул клуб и вернулся в родной Хельсинборг. 27 июля главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил о назначении Федора Смолова капитаном, однако форвард провел с капитанской повязкой два матча и перешел в «Локомотив».

Как сообщали Юга.ру, Александр Мартынович перешел в «Краснодар» летом 2010 года. В 2013-м стал капитаном команды. В сезоне-2015/16 защитник ушел в аренду «Уралу», но затем вернулся в стан «горожан» и подписал новый контракт с «Краснодаром», рассчитанный до лета 2018 года. Позже клуб и 30-летний футболист договорились о сотрудничестве еще на два года.

Белорусский защитник провел в составе «быков» 142 матча, в которых забил 5 голов.