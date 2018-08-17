Стартовала продажа билетов на матч Россия — Чехия на «Ростов-Арене»

Ростовская область, Вся Россия

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Стартовала продажа билетов на матч между сборными России и Чехии, который пройдет 10 сентября на «Ростов-Арене»

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, купить билеты можно на сайте kassir.ru и в розничных точках продаж по всему городу. Цены на билеты от 500 рублей.

На западной и восточной трибунах доступны билеты лишь на часть секторов. Забронировать места в ложе VIP, а также на южной и северной трибунах пока нельзя. Игра пройдет 10 сентября в 19:00.

Матч с чехами станет вторым для сборной России в Ростове-на-Дону. В ноябре 2015 года сборная России проиграла на «Олимпе-2» хорватам со счетом 1:3.

Как писали Юга.ру, сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге Международной федерации футбола.

Ростов-на-Дону Сборная России Стадион «Ростов-Арена» Футбол
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