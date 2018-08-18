«Анжи» будет готовиться к матчам РПЛ в Подмосковье
Дагестан Маша Волобуева
Гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о подготовке команды к матчам РПЛ
По его словам, основной состав клуба будет готовиться к матчу с «Локомотивом» в подмосковном Подольске. После этого футболисты продолжат подготовку в Московской области и отправятся в Самару на матч с «Крыльями Советов».
Из-за финансовых проблем «Анжи» экономически выгоднее базироваться в Подольске.
В турнирной таблице «Анжи» занимает 11 место, сообщает ТАСС.
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