«Анжи» будет готовиться к матчам РПЛ в Подмосковье

Дагестан

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Гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о подготовке команды к матчам РПЛ

По его словам, основной состав клуба будет готовиться к матчу с «Локомотивом» в подмосковном Подольске. После этого футболисты продолжат подготовку в Московской области и отправятся в Самару на матч с «Крыльями Советов».

Из-за финансовых проблем «Анжи» экономически выгоднее базироваться в Подольске.   

В турнирной таблице «Анжи» занимает 11 место, сообщает ТАСС.

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