В Дагестане назначили и.о. главы бюро медико-социальной экспертизы

Новым исполняющим обязанности руководителя бюро медико-социальной экспертизы стал Мусил Мусилов

Об этом 5 сентября сообщает «Черновик» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

Кто такой Мусил Мусилов

Мусилов родился в семье врачей в селе Бутри Акушинского района Дагестана. С 2006 года он возглавляет филиал № 21 Главного бюро медико-социальной экспертизы в селе Коркмаскала. Также являлся помощником депутата народного собрания республики Перзият Багандовой.

Как писали Юга.ру, в январе в Дагестан приехала спецгруппа, которая начала проверку деятельности местных органов власти.

Силовики 31 мая провели обыски в квартире Магомеда Махачева, который на тот момент был главой бюро социально-медицинской экспертизы. После этого возбудили дело о взяточничестве — его заподозрили в создании банды, продаже инвалидности и хищении десятков миллионов у ПФР.

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В июле арестовали брата Махачева Ашика — он попытался скрыться от следствия. По данным следствия, в 2015 году Махачев незаконно присваивал гражданам инвалидности и получал за это деньги. Районный суд 26 июля отпустил Махачева под домашний арест. Советский районный суд Махачкалы 31 июля взял под стражу брата экс-главы бюро.