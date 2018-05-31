Силовики провели обыски в доме главы бюро медико-социальной экспертизы Дагестана

Дагестан

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Представители силовых структур провели оперативные мероприятия в доме руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеда Махачева

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана, 31 мая в доме Махачева в Махачкале прошли оперативные мероприятия, в том числе обыск.

Поводом для проверки стала оперативная информация о мошенничестве в крупном размере при присвоении категорий инвалидности гражданам.

Является ли глава бюро фигурантом уголовного дела, не уточняется.

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Напомним, в 2010 году главу Избербашского филиала бюро медико-социальной экспертизы Розу Гаджиеву признали виновной в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновница незаконно признала инвалидами почти 490 человек.

Как сообщали Юга.ру, в январе в Дагестан прибыла спецгруппа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в структурах власти республики начались задержания и увольнения: вслед за мэром Махачкалы арестовали главного архитектора города, задержали врио председателя правительства и других чиновников, включая заместителей председателя правительства и бывшего министра образования.

Мошенничество Чиновники

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