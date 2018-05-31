Силовики провели обыски в доме главы бюро медико-социальной экспертизы Дагестана

Представители силовых структур провели оперативные мероприятия в доме руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеда Махачева

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана, 31 мая в доме Махачева в Махачкале прошли оперативные мероприятия, в том числе обыск.

Поводом для проверки стала оперативная информация о мошенничестве в крупном размере при присвоении категорий инвалидности гражданам.

Является ли глава бюро фигурантом уголовного дела, не уточняется.