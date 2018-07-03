Главного медсоцэксперта Дагестана подозревают в получении взяток на сумму 52 млн рублей

Дагестан

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Дело о взяточничестве возбудили в отношении главы бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Минтруда России Магомеда Махачева

Магомеда Махачева обвиняют в организации преступного сообщества и реализации преступной схемы по получению взяток за незаконное установление гражданам инвалидности. Общая сумма переведенных денег за оказанные услуги составила около 52 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Прокурор республики взял расследование на личный контроль, сообщает во вторник, 3 июля, пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Как сообщали Юга.ру, 31 мая силовики провели обыски в доме главы Магомеда Махачева по подозрению в мошенничестве.

Уголовные дела в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Дагестана в рамках кадровых зачисток начали возбуждать в феврале. 31 января в Республику приехала спецкомиссия для проверки сообщений о коррупции местных властей.

Взятка Коррупция Мошенничество

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