Главного медсоцэксперта Дагестана подозревают в получении взяток на сумму 52 млн рублей

Дело о взяточничестве возбудили в отношении главы бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Минтруда России Магомеда Махачева

Магомеда Махачева обвиняют в организации преступного сообщества и реализации преступной схемы по получению взяток за незаконное установление гражданам инвалидности. Общая сумма переведенных денег за оказанные услуги составила около 52 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Прокурор республики взял расследование на личный контроль, сообщает во вторник, 3 июля, пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Как сообщали Юга.ру, 31 мая силовики провели обыски в доме главы Магомеда Махачева по подозрению в мошенничестве.

Уголовные дела в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Дагестана в рамках кадровых зачисток начали возбуждать в феврале. 31 января в Республику приехала спецкомиссия для проверки сообщений о коррупции местных властей.