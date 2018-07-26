В Дагестане брата экс-руководителя бюро медико-социальной экспертизы отпустили под домашний арест

Советский суд Махачкалы отпустил под домашний арест Ашика Махачева — брата экс-главы бюро медэкспертизы Дагестана

Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета республики.

Как писали Юга.ру, 31 мая силовики провели обыски в доме главы бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева. После этого возбудили дело о взяточничестве.

24 июля Ашика Махачева задержали по подозрению в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. По данным следствия, в 2015 году Махачев незаконно присваивал гражданам инвалидности и получал за это деньги.

В январе в Дагестан приехала спецгруппа, которая начала проверку деятельности местных органов власти. После этого в республике начались масштабные проверки и кадровые чистки чиновников.