Сына главного медсоцэксперта Дагестана задержали при попытке покинуть страну

Задержан еще один родственник главы бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеда Махачева

Правоохранители задержали и поместили под стражу сына Магомеда Махачева Гасана. Это было сделано после того, как Гасан Махачев, который находился под подпиской о невыезде, попытался покинуть Россию и скрыться от следственных органов, передает РИА «Дербент».

Также под арестом находятся муж племянницы Магомеда Махачева и его двоюродный брат.

Прокуратура Дагестана 30 июня сообщила, что «по поддержанному прокуратурой ходатайству судом заключены под стражу еще трое фигурантов данного уголовного дела, в том числе двое близких родственников» Махачева.

Как сообщали Юга.ру, 31 мая силовики провели обыски в доме руководителя бюро медэкспертизы республики Магомеда Махачева. После этого возбудили дело о взяточничестве — его заподозрили в создании банды, продаже инвалидности и хищении десятков миллионов у ПФР. Под следствие попали руководители подведомственных бюро и работники бюро, а также трое местных жителей.

Ранее стало известно, что арестован брат Махачева Ашик — он попытался скрыться от следствия.