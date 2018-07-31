Сына главного медсоцэксперта Дагестана задержали при попытке покинуть страну
Задержан еще один родственник главы бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеда Махачева
Правоохранители задержали и поместили под стражу сына Магомеда Махачева Гасана. Это было сделано после того, как Гасан Махачев, который находился под подпиской о невыезде, попытался покинуть Россию и скрыться от следственных органов, передает РИА «Дербент».
Также под арестом находятся муж племянницы Магомеда Махачева и его двоюродный брат.
Прокуратура Дагестана 30 июня сообщила, что «по поддержанному прокуратурой ходатайству судом заключены под стражу еще трое фигурантов данного уголовного дела, в том числе двое близких родственников» Махачева.
Как сообщали Юга.ру, 31 мая силовики провели обыски в доме руководителя бюро медэкспертизы республики Магомеда Махачева. После этого возбудили дело о взяточничестве — его заподозрили в создании банды, продаже инвалидности и хищении десятков миллионов у ПФР. Под следствие попали руководители подведомственных бюро и работники бюро, а также трое местных жителей.
Ранее стало известно, что арестован брат Махачева Ашик — он попытался скрыться от следствия.
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