Смолов оплатил годовую аренду квартиры для онкобольных детей из Краснодара и других городов РФ

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Форвард московского «Локомотива» будет в течение года оплачивать аренду квартиры для тяжелобольных детей из Астрахани, Ульяновска, Удмуртии и Краснодара

Квартира, аренду которой будет оплачивать футболист, находится в Москве рядом с Российским онкологическим научным центром имени Блохина. Об этом 3 сентября сообщает телеканал «360».

«Мы нуждаемся в такой помощи из-за колоссальной разницы в доходах между столицей и регионами, а также из-за высоких цен на аренду жилья в Москве. Родственников тяжелобольных пациентов часто ставят перед выбором — платить за жилье или прервать лечение», — сообщили телеканалу в фонде «Спаси жизнь», с которым Смолов заключил соглашение.

Благотворительная организация арендует в столице квартиры для семей, дети которых болеют тяжелыми заболеваниями и вынуждены находиться в Москве на амбулаторном лечении.

Директор по развитию фонда Надежда Бойчевски сказала, что в квартире живут четверо детей со взрослыми сопровождающими.

«У всех детей тяжелые диагнозы: у двоих саркома, один — после пересадки костного мозга. Благодаря помощи Федора они смогут, не дергаясь, продолжить лечение и наблюдение в Москве», — цитирует RT Надежду Бойчевски.

Напомним, что в мае 2017 года детский фонд получил от Смолова пожертвование за нецензурную лексику тренера «Томи» Валерия Петракова.

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Как сообщали Юга.ру, Федор Смолов играл в «Краснодаре» с 2014 года до августа 2018-го. 9 августа он перешел в московский «Локомотив».

Смолов обрел популярность не только в футбольной среде: он появился на обложке журнала Vogue, озвучил названия станций московского аэроэкспресса, стал гостем шоу Ивана Урганта, снялся в клипе Гая Ричи и попал в рейтинг российских знаменитостей Forbes.

Благотворительность Дети Федор Смолов Футбол
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