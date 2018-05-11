Федор Смолов попал на обложку Vogue
Футболист «Краснодара» и нападающий сборной России Федор Смолов попал на обложку июньского номера журнала Vogue Russia
Выпуск посвящен чемпионату мира по футболу — 2018, который стартует в июне. На фото для обложки модель Наталья Водянова позирует, помимо Смолова, с полузащитником сборной Германии Юлианом Дракслером и защитником сборной Бразилии Дани Алвесом.
Вперёд, Россия!���� Встречайте нашу июньскую обложку, приуроченную к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в Москве в июне: русская супермодель Наталья Водянова вместе с футболистами Фёдором Смоловым, Юлианом Дракслером и Даниэлом Алвес да Силва предстала в объективе звездного дуэта фотографов Луиджи Мурену и Янго Хенци - в продаже с 16 мая!/ As FIFA World Cup in Moscow approaches, meet our June cover starring @natasupernova @smolovfedor_10 @draxlerofficial @danialves. Photo: @luigiandiango Style: @patrickmackieinsta Hair: @luigimurenu Makeup: @mariaduhart
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
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