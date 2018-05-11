Федор Смолов попал на обложку Vogue

Футболист «Краснодара» и нападающий сборной России Федор Смолов попал на обложку июньского номера журнала Vogue Russia

Выпуск посвящен чемпионату мира по футболу — 2018, который стартует в июне. На фото для обложки модель Наталья Водянова позирует, помимо Смолова, с полузащитником сборной Германии Юлианом Дракслером и защитником сборной Бразилии Дани Алвесом.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.