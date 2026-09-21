В аэропорту Сочи задерживаются более 100 рейсов. Пассажиры ждут вылета уже третий день

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В аэропорту Сочи задерживаются 106 рейсов на прилет и вылет

В течение 20 сентября в аэропорту Сочи несколько раз вводили ограничения на полеты из-за угрозы атаки беспилотников. Последний раз терминал перестал принимать самолеты в 23:15 и не работал до 3:20 21 сентября. 

Из-за этого в расписании появились корректировки. По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 52 рейса в Ижевск, Новосибирск, Тюмень, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Максимальное время задержек — двое суток. 

Аэропорт Краснодара на день остановит работу:

На прилет опаздывают 54 рейса из Челябинска, Уфы, Казани, Стамбула, Грозного, Архангельска, Волгограда, Екатеринбурга и других городов. Максимальное время задержек — также двое суток. 

По данным пресс-службы аэропорта, в течение дня терминал готов обслужить более 150 рейсов. Обстановка на аэровокзале спокойная, пассажирам оказывают необходимую помощь. 

Как писали Юга.ру, авиакомпания Nordwind более чем на месяц отменит рейсы в Сочи и перенесет их в Сухум.

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