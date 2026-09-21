В аэропорту Сочи задерживаются более 100 рейсов. Пассажиры ждут вылета уже третий день

В аэропорту Сочи задерживаются 106 рейсов на прилет и вылет

В течение 20 сентября в аэропорту Сочи несколько раз вводили ограничения на полеты из-за угрозы атаки беспилотников. Последний раз терминал перестал принимать самолеты в 23:15 и не работал до 3:20 21 сентября.

Из-за этого в расписании появились корректировки. По данным онлайн-табло на 10:00, на вылет опаздывают 52 рейса в Ижевск, Новосибирск, Тюмень, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Максимальное время задержек — двое суток.