Смолов, Озил и Неймар снялись в ролике Гая Ричи о футболе

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов снялся в видеоролике режиссера Гая Ричи

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Проморолик наушников Beats by Dre посвящен грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года. Главным героем клипа стал мальчик Андрей, будущее российского футбола. По сюжету, подросток точным ударом попадает в одного четырех задир-гопников, после чего они устраивают погоню за ним.

Параллельно с основным сюжетом показаны истории жизни звезд футбола Харри Кейна, Неймара, Месута Озила и Бенжамена Менди. Также в эпизоды клипа попали футболисты Федор Смолов, Давид де Хеа, Эден Азар, Тьерри Анри, Рауль Хименес, Патрис Эвра и теннисистка Серена Уильямс.

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Напомним, форвард «Краснодара» включен в окончательную заявку на чемпионат мира, который стартует 14 июня.

Как сообщали Юга.ру, в мае Федор Смолов попал на обложку журнала Vogue вместе с Натальей Водяновой и футболистами Юлианом Дракслером и Дани Алвесом.

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