Смолов, Озил и Неймар снялись в ролике Гая Ричи о футболе

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов снялся в видеоролике режиссера Гая Ричи

Проморолик наушников Beats by Dre посвящен грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года. Главным героем клипа стал мальчик Андрей, будущее российского футбола. По сюжету, подросток точным ударом попадает в одного четырех задир-гопников, после чего они устраивают погоню за ним.

Параллельно с основным сюжетом показаны истории жизни звезд футбола Харри Кейна, Неймара, Месута Озила и Бенжамена Менди. Также в эпизоды клипа попали футболисты Федор Смолов, Давид де Хеа, Эден Азар, Тьерри Анри, Рауль Хименес, Патрис Эвра и теннисистка Серена Уильямс.