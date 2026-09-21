Борщ, киберспорт и симфонический оркестр с диджеем: как Краснодар отметит 233-летие
Власти Краснодара опубликовали программу празднования 233-летия города
Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, столица Кубани отметит 233-ю годовщину со дня основания. Праздничные локации развернутся в городских парках, на спортивных площадках и открытых пространствах.
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В программе:
- В Городском саду пройдет совместное выступление Кубанского симфонического оркестра и диджея, спектакли школьных театров, концерты артистов «Премьеры» и выставка Союза художников Кубани.
- В Чистяковской роще устроят «Хоровод дружбы» и проведут фестиваль «Екатеринодар казачий».
- Солнечный остров: локацию посвятят детству и спорту — с зарядками, сдачей нормативов ГТО и играми.
- В парке имени 30-летия Победы пройдет фестиваль оркестров.
- Во Дворце спорта «Олимп» 26 сентября пройдет финал городского турнира по киберспорту, а на уличной площадке — фуд-корт, мастер-классы, выставки и выступления кавер-групп.
- Площадка на улице Обрывной: лагерь баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» организует турнир по стритболу. Также в программе — интерактив от Дома молодежи и кинопоказ в амфитеатре.
- В ТК «Центр города» пройдет финал гастрономического фестиваля «Родина борща».
Также в воскресенье, 27 сентября, утром на улице Красной пройдет праздничный забег на дистанции 3, 5 и 10 километров.
Полная афиша мероприятий опубликована на сайте и в чат-боте.
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