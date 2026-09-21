Поезда на Краснодарский край и обратно пойдут в обход из-за схода вагонов в Ростовской области

21 сентября пресс-служба ФПК сообщила, что ряд поездов, курсирующих в направлении Краснодарского края и в обратную сторону, перенаправят по другим маршрутам в связи со сходом вагонов в Ростовской области. Нештатная ситуация произошла на перегоне Двойная — Ельмут Северо-Кавказской железной дороги.

Составы, следующие по маршрутам №363 Челябинск — Сириус (в пути с 19 сентября), №491 Казань — Адлер (с 20 сентября) и №127 Красноярск — Адлер (с 18 сентября), будут отправляться со станции Волгоград и проследуют через станции Морозовская, Лихая и Батайск, после чего выйдут на основной маршрут на станции Тихорецкая.