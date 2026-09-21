Поезда на Краснодарский край и обратно пойдут в обход из-за схода вагонов в Ростовской области

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сход вагонов в Ростовской области изменил маршруты поездов в направлении Адлера, Сириуса и Новороссийска

21 сентября пресс-служба ФПК сообщила, что ряд поездов, курсирующих в направлении Краснодарского края и в обратную сторону, перенаправят по другим маршрутам в связи со сходом вагонов в Ростовской области. Нештатная ситуация произошла на перегоне Двойная — Ельмут Северо-Кавказской железной дороги.

Составы, следующие по маршрутам №363 Челябинск — Сириус (в пути с 19 сентября), №491 Казань — Адлер (с 20 сентября) и №127 Красноярск — Адлер (с 18 сентября), будут отправляться со станции Волгоград и проследуют через станции Морозовская, Лихая и Батайск, после чего выйдут на основной маршрут на станции Тихорецкая.

Читайте также:

Помимо этого, изменения затронут маршруты поездов №354 Сириус — Пермь (в пути с 20 сентября), №462 Адлер — Уфа (с 20 сентября) и №510 Новороссийск — Казань (с 21 сентября). Они будут отправляться со станции Тихорецкая, проходить через станции Батайск, Лихая и Морозовская, а затем выходить на основной маршрут на станции Волгоград.

Причину схода вагонов с путей в РЖД не объяснили.

Как писали Юга.ру, в Сириусе хотят запустить наземное метро по примеру московских МЦД.

Общественный транспорт Поезда РЖД Транспорт

Новости

В Краснодаре создали комиссию по отбору кандидатов в мэры: что это значит
Сильные дожди с градом и шквалистым ветром накроют Сочи и Сириус
Выходные с воздушными шарами. Под Краснодаром пройдет семейный праздник под открытым небом
В Ростове закончили реставрацию мозаичного панно «Балканы». Его перенесли на новое место
С начала года Краснодарский край принял 13,5 млн туристов
В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Когда и где?

Лента новостей

В Анапе в результате ДТП пострадал газопровод
Вчера, 14:53
В Анапе в результате ДТП пострадал газопровод
Часть города осталась без газа
В Азовском море появились акулы
18 сентября, 17:47
В Азовском море появились акулы
Рекордная соленость изменила экосистему водоема
Авангард чистой воды
18 сентября, 16:16
Авангард чистой воды
Как краснодарская Шуховская башня пережила войну, «крокодилов», билборды и стройку ТРЦ — и чему ее история учит Москву

Реклама на сайте