Поезда на Краснодарский край и обратно пойдут в обход из-за схода вагонов в Ростовской области
Сход вагонов в Ростовской области изменил маршруты поездов в направлении Адлера, Сириуса и Новороссийска
21 сентября пресс-служба ФПК сообщила, что ряд поездов, курсирующих в направлении Краснодарского края и в обратную сторону, перенаправят по другим маршрутам в связи со сходом вагонов в Ростовской области. Нештатная ситуация произошла на перегоне Двойная — Ельмут Северо-Кавказской железной дороги.
Составы, следующие по маршрутам №363 Челябинск — Сириус (в пути с 19 сентября), №491 Казань — Адлер (с 20 сентября) и №127 Красноярск — Адлер (с 18 сентября), будут отправляться со станции Волгоград и проследуют через станции Морозовская, Лихая и Батайск, после чего выйдут на основной маршрут на станции Тихорецкая.
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Помимо этого, изменения затронут маршруты поездов №354 Сириус — Пермь (в пути с 20 сентября), №462 Адлер — Уфа (с 20 сентября) и №510 Новороссийск — Казань (с 21 сентября). Они будут отправляться со станции Тихорецкая, проходить через станции Батайск, Лихая и Морозовская, а затем выходить на основной маршрут на станции Волгоград.
Причину схода вагонов с путей в РЖД не объяснили.
Как писали Юга.ру, в Сириусе хотят запустить наземное метро по примеру московских МЦД.