Стало известно, на какую сумму Голикова хочет штрафовать работодателей за увольнение в предпенсионном возрасте

Вся Россия

Распечатать

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 29 августа рассказала, на какую сумму хочет штрафовать работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста

Читайте также:

Наказанием может стать штраф 200 тыс. рублей или зарплата за 18 месяцев. Об этом Голикова рассказала корреспонденту РИА «Новости».

По словам вице-премьера, введение уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста необходимо обсудить с работодателями и профсоюзами. 

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, 29 августа президент России Владимир Путин выступил в телеобращении и предложил ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. 

Также президент считает, что необходимо снизить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей. Путин предложил смягчить законопроект и повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет.

Подробнее об основных тезисах, которые высказал Путин о пенсионной реформе, читайте здесь.

Владимир Путин Законопроекты Пенсии политика

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Фонд «Анжи живи» создают в поддержку клуба
В Новокубанском районе 15-летняя скутеристка погибла, врезавшись в автобус
В Темрюкском районе задержали иностранца, разыскиваемого за наркопреступления
Сбившим женщину с двумя детьми на переходе в Черкесске оказался сотрудник ФСИН
ФК «Сочи» возвращается на стадион «Фишт» 
В Ростове застройщика гостиницы, где при пожаре погибли два человека, будут судить за нарушения

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале