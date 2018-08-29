Стало известно, на какую сумму Голикова хочет штрафовать работодателей за увольнение в предпенсионном возрасте

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 29 августа рассказала, на какую сумму хочет штрафовать работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста

Наказанием может стать штраф 200 тыс. рублей или зарплата за 18 месяцев. Об этом Голикова рассказала корреспонденту РИА «Новости».

По словам вице-премьера, введение уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста необходимо обсудить с работодателями и профсоюзами.

Как сообщали Юга.ру, 29 августа президент России Владимир Путин выступил в телеобращении и предложил ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Также президент считает, что необходимо снизить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей. Путин предложил смягчить законопроект и повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет.