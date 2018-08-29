Президент предложил снизить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей

Президент России Владимир Путин заявил, что у многодетных матерей должна быть возможность выйти на пенсию раньше — в 50-57 лет в зависимости от количества детей

Об этом глава государства сказал 29 августа в обращении об изменениях пенсионного законодательства.

Как сообщали Юга.ру, 19 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предполагает, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года.

Во время телеобращения Путин предложил смягчить реформу и увеличить возраст отправки на пенсию для женщин до 60 лет.

Также президент озвучил идею предоставить многодетным матерям право досрочно выходить на пенсию. Так, женщина, воспитавшая троих детей, сможет уйти на пенсию на три года раньше — в 57 лет. Если у женщины четверо детей — на четыре года раньше, в 56 лет. Женщины, у которых пять и более детей, как и сейчас, смогут выйти на пенсию в 50 лет.

Портал Юга.ру подготовил материал с главными тезисами о пенсионной реформе, которые Владимир Путин высказал во время обращения.