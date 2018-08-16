Прокуратура проверит Росреестр Дагестана

Дагестан

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Прокуратура организует проверку деятельности в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Дагестану

Специалисты оценят законность работы Росреестра в рамках целевого использования земельных участков, государственной регистрации прав на землю и проведение других операций.

Результаты проверок и информация о найденных нарушениях будут опубликованы, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

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Как писали Юга.ру, в январе временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев пригласил в Дагестан спецгруппу для проверки деятельности местных органов власти. В том же месяце в Дагестане завели более 70 уголовных дел. 

В феврале проверка комиссии Генпрокуратуры выявила нарушения в деятельности управлений Росприроднадзора и Росреестра по республике.

Васильев 20 июля заявил о продолжении антикоррупционной кампании среди местных чиновников. Позже стало известно, что следом за спецгруппой силовиков в Дагестан прибудет группа ФНС. 

Прокуратура Росреестр Чиновники

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