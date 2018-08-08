В Дагестане будут судить бывшего вице-премьера республики и его подельника-бизнесмена

Дагестан

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В Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении экс-начальника предприятия «Запкаспрыбвод», бывшего вице-премьера республики Билала Омарова и директора частной компании «Стройтехнохолдинг» Нурмагомеда Кушиева

По версии следствия, в декабре 2013 года Омаров, будучи начальником «Запкаспрыбвод», заключил с Кушиевым договор аренды машин с экипажем, которые фактически учреждению не передавались. Предприятие перечислило на счет частной компании арендную плату в 9 млн рублей.

В дальнейшем, якобы для обеспечения арендованной техники горюче-смазочными материалами, были заключены контракты на покупку дизельного топлива, бензина, моторного масла, солидола и нигрола. С помощью поддельных документов Омаров и Кушиев похитили горюче-смазочные материалы на 2 млн рублей.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане в январе отстранили от должности врио вице-премьера Билала Омарова. Против чиновника возбудили три уголовных дела. В марте его сняли с должности.

Следственный комитет Суд Чиновники

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