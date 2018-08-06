ФАС завела дело на главу Дагестанской таможни

Дагестан

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В отношении начальника Дагестанской таможни Руслана Яхъева завели административное дело за непредставление информации

В управление Федеральной антимонопольной службы по республике поступила жалоба от ООО «Монолит-строй» на Дагестанскую таможню. Сообщалось, что таможня не разрешила получить товар после растоможки и потребовала у организации показать документы, которые, согласно законодательству, не обязательно предоставлять.

Антимонопольная служба по региону послала запрос в таможню, но ответа не получила. На начальника таможни Руслана Яхъева завели административное дело о непредставлении информации, сообщает пресс-служба УФАС по Дагестану.

Рассмотрение дела назначили на 21 августа.

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Как писали Юга.ру, в январе временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев пригласил в Дагестан спецгруппу для проверки деятельности местных органов власти.

В том же месяце в Дагестане завели более 70 уголовных дел. 

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