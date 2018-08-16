Стартовала продажа билетов на матч «Краснодар» — «Локомотив»

Футбольный клуб «Краснодар» 15 августа открыл продажу билетов на домашний матч 6-го тура Российской премьер-лиги, в котором примет московский «Локомотив»

Билеты можно будет приобрести в кассах стадиона и онлайн на официальном сайте «Краснодара». С 16 августа билеты смогут приобрести владельцы абонементов и карт болельщика. С 25 августа стартуют открытые продажи в кассах. С 20 по 24 августа будет идти прием групповых заявок c пакетным предложением, а с 27 августа — прием обычных коллективных заявок.

Игра состоится на арене «быков» 1 сентября в 19:00.

Обычные места будут стоить от 500 до 1,2 тыс. рублей, билеты в бизнес-ложу и VIP-зону обойдутся в 3 и 5 тыс. рублей соответственно. Цена билета в фансектор — 500 рублей.

Дополнительную информацию о приобретении билетов и работе касс можно получить на сайте «быков». В пресс-службе «Краснодара» призвали избегать покупки билетов на сторонних онлайн-ресурсах.

Напомним, в прошлый раз черно-зеленые играли на своем поле с «Локомотивом» 30 апреля. Матч прошел при аншлаге — болельщики раскупили все билеты.

Как сообщали Юга.ру, 22 июля «Краснодар» представил личный кабинет болельщика, который станет площадкой для онлайн-продажи билетов, интернет-магазина атрибутики и форума.