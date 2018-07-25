ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон-2018/19

Футбольный клуб «Краснодар» показал комплекты игровой формы на сезон-2018/19

Новая форма «быков» представлена в традиционной цветовой гамме клуба. Комплект домашней экипировки сделан в черном цвете с контрастными зелеными вставками на груди и рукавах. Гостевая форма выполнена в третьем базовом цвете «горожан» — белом, а декоративные элементы на рукавах и воротнике, а также айдентика клуба и бренда выполнены в черно-зеленых цветах.

«Домашние игры команды традиционно пройдут на стадионе "Краснодар", очертания которого стали частью дизайна рекламных имиджей в поддержку формы», — говорится в сообщении на сайте клуба.