ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон-2018/19
Футбольный клуб «Краснодар» показал комплекты игровой формы на сезон-2018/19
Новая форма «быков» представлена в традиционной цветовой гамме клуба. Комплект домашней экипировки сделан в черном цвете с контрастными зелеными вставками на груди и рукавах. Гостевая форма выполнена в третьем базовом цвете «горожан» — белом, а декоративные элементы на рукавах и воротнике, а также айдентика клуба и бренда выполнены в черно-зеленых цветах.
«Домашние игры команды традиционно пройдут на стадионе "Краснодар", очертания которого стали частью дизайна рекламных имиджей в поддержку формы», — говорится в сообщении на сайте клуба.
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Разработкой дизайна формы занималась Puma Football. Экипировка создана с использованием технологий терморегуляции и улучшенного управления влагой.
В коллекции также представлена тренировочная и повседневная одежда с айдентикой «Краснодара».
Планируется, что новая коллекция появится в продаже 25 июля. В Краснодаре форму «быков» можно будет приобрести в фирменном магазине Puma в торговом центре «OZ МОЛЛ» и в интернет-магазине бренда, а также в продаже у оптовых партнеров. Кроме того, новая форма пополнит коллекцию клубного интернет-магазина shop.fckrasnodar.ru.
Как сообщали Юга.ру, 29 июля «Краснодар» стартует в сезоне-2018/19 выездным матчем с казанским «Рубином». Первую домашнюю игру «быки» проведут в рамках 4-го тура чемпионата России 18 августа, соперником станет московский «Спартак».
Кроме того, в этом сезоне «Краснодар» выступит в Лиге Европы. Команда Мурада Мусаева стартует в евротурнире с группового этапа, который начнется в сентябре.
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