ФК «Краснодар» открыл онлайн-продажу билетов

Стартовали онлайн-продажи билетов на матч 2-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск»

Игра состоится 22 июля в 19:00 на поле Академии «быков», билет будет стоить 50 рублей.

«Краснодар» представил личный кабинет болельщика, который станет площадкой для онлайн-продажи билетов, интернет-магазина атрибутики и форума.

В личном кабинете можно в режиме онлайн приобрести билеты на домашние игры «Краснодара-2» в ФНЛ. Для этого нужно пройти двухэтапную аутентификацию — зарегистрироваться на главной странице сервиса и привязать абонемент или карту болельщика. Подробную информацию можно найти в разделах «Абонементы» и «Покупка билетов».

Билеты на матч также продаются в кассах стадиона «Краснодар». В одни руки можно будет получить не более четырех билетов.

В пресс-службе клуба подчеркнули, что личный кабинет находится на стадии запуска. Вопросы, проблемы и предложения можно отправлять на почту tickets@fckrasnodar.ru.

Разработкой сервиса онлайн-продаж занималась IT-команда клуба совместно с компанией Quartex Group, которая сотрудничает с клубом с момента основания и делала еще первую версию сайта. Владелец и руководитель компании Александр Домахин рассказал порталу Юга.ру, что особенностью сервиса продажи билетов стала технология, которая в режиме реального времени показывает состояние выбора мест на трибунах другими пользователями, что позволяет исключить их пересечение к моменту завершения покупки.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года «Краснодар» запустил онлайн-продажу билетов в тестовом формате. В течение прошлого сезона билеты на топ-матчи можно было приобрести только в кассах стадиона.