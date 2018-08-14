Флаг «Краснодара» побывал на борту МКС

Флаг футбольного клуба «Краснодар» доставили на борт Международной космической станции

От этом сообщил на своей странице в фейсбуке член клуба болельщиков «К12» Георгий Антониади. Он рассказал, что его старый друг помог отправить на МКС флаг с автографами футболистов. Путь до космодрома, на орбиту и обратно занял более 36 тыс. км и шесть месяцев, пять из которых — в невесомости. Вместе в флагом отправили флеш-карту, на которой записано видеодоказательство путешествия.