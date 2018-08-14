Флаг «Краснодара» побывал на борту МКС
Флаг футбольного клуба «Краснодар» доставили на борт Международной космической станции
От этом сообщил на своей странице в фейсбуке член клуба болельщиков «К12» Георгий Антониади. Он рассказал, что его старый друг помог отправить на МКС флаг с автографами футболистов. Путь до космодрома, на орбиту и обратно занял более 36 тыс. км и шесть месяцев, пять из которых — в невесомости. Вместе в флагом отправили флеш-карту, на которой записано видеодоказательство путешествия.
Антониади рассказал, что у болельщиков «быков» есть традиция — всюду брать с собой флаг клуба. Так, он побывал на Эльбрусе и Арарате, в Альпах, у Великой китайской стены, в ледниках Северного полюса и джунглях Амазонки, а также провел боевое дежурство на подводной лодке.
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