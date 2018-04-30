На матч «Краснодар» — «Локомотив» продали все билеты
В Краснодаре на матче «быков» против московского «Локомотива» ожидается аншлаг
В пресс-службе «Краснодара» рассказали, что на футбольный матч продали все билеты, сообщает ТАСС.
«Быки» в своем твиттере предупредили болельщиков «Локомотива», что вход на гостевой сектор будет открыт за 2,5 часа до начала матча. Сообщается, что на входе будет тщательный досмотр, болельщиков призвали не откладывать проход на сектор на последние полчаса.
Как сообщали Юга.ру, полиция, краснодарские и краевые власти просили болельщиков «Локомотива» воздержаться от несанкционированных шествий перед матчем с «Краснодаром» и использования пиротехники. Для болельщиков, которые приехали в Краснодар на машинах, в парке З0-летия Победы организуют бесплатную парковку. Желающие поприветствовать футболистов смогут приехать к «Хилтону» на муниципальных автобусах, которые потом отвезут фанатов к стадиону. Отправление из парка запланировано на 15:30.
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