На матч «Краснодар» — «Локомотив» продали все билеты

В Краснодаре на матче «быков» против московского «Локомотива» ожидается аншлаг

В пресс-службе «Краснодара» рассказали, что на футбольный матч продали все билеты, сообщает ТАСС. «Быки» в своем твиттере предупредили болельщиков «Локомотива», что вход на гостевой сектор будет открыт за 2,5 часа до начала матча. Сообщается, что на входе будет тщательный досмотр, болельщиков призвали не откладывать проход на сектор на последние полчаса.