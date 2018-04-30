Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

Футбольный клуб «Краснодар» 30 апреля провел матч 28-го тура российской премьер-лиги против московского «Локомотива»

Игра прошла на арене «быков» и завершилась победой горожан — 2:0.

На 67-й минуте форвард быков Федор Смолов реализовал пенальти, через минуту он отправил в ворота Гилерме второй мяч. Таким образом Смолов догнал нападающего «Спартака» Квинси Промеса в гонке бомбардиров — оба игрока в этом сезоне забили по 14 голов.

Матч прошел при аншлаге: болельщики раскупили все билеты, на трибунах было 34 тыс. 55 зрителей. В Краснодар приехали несколько тысяч фанатов красно-зеленых, на гостевом секторе было около 5 тыс. человек.

После игры прошло прощание с Рикардо Лаборде, у которого истек срок контракта с горожанами. Колумбийский полузащитник провел в составе «Краснодара» 116 матчей, в которых забил 19 голов.

За два тура до конца сезона команда Мурада Мусаева с 50 очками в активе занимает пятое место, железнодорожники с 57 очками сохраняют лидерство.

Следующую игру «быки» проведут 5 мая в гостях у аутсайдера турнира «СКА-Хабаровска». «Краснодар» завершит сезон 13 мая на своем поле, соперником станет казанский «Рубин».