ФК «Краснодар» представил третий комплект игровой формы

Краснодарский край

Распечатать

Футбольный клуб «Краснодар» 10 августа показал третью игровую форму на сезон-2018/19

Читайте также:

Новый дизайн третьей экипировки, в которой «быки» будут выступать в официальных матчах нового сезона, также разработал технический партнер клуба Puma.

Футболки выполнены в базовых клубных цветах в белую и зеленую вертикальную полосу. Такой дизайн ранее не использовали в игровой форме «Краснодара», отметили в пресс-службе клуба.

Читайте также:

Новую экипировку уже можно купить в официальном интернет-магазине «быков». Планируется, что форму можно будет приобрести в магазинах атрибутики «Краснодара».

Как сообщали Юга.ру, в конце июля черно-зеленые представили домашний и гостевой комплекты формы на новый сезон.

В новом игровом году «горожане» выступят в чемпионате Российской премьер-лиги, Кубке России, а также Лиге Европы.

Следующий матч команда Мурада Мусаева проведет 13 августа в гостях у «Уфы». Первый домашний матч сезона состоится 18 августа, соперником «Краснодара» станет московский «Спартак».

Дизайн ФК «Краснодар» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани троих экс-полицейских поймали на взяточничестве
Поезда смогут ходить по Крымскому мосту со скоростью 120 км/ч
В Каспийске улицу Мира предложили назвать именем Сталина
Футболист «Краснодара» Ари перестал считаться легионером в чемпионате России
В Лабинском районе пропала 13-летняя девочка
В выходные на Кубани будет дождливо

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале