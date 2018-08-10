ФК «Краснодар» представил третий комплект игровой формы
Футбольный клуб «Краснодар» 10 августа показал третью игровую форму на сезон-2018/19
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Новый дизайн третьей экипировки, в которой «быки» будут выступать в официальных матчах нового сезона, также разработал технический партнер клуба Puma.
Футболки выполнены в базовых клубных цветах в белую и зеленую вертикальную полосу. Такой дизайн ранее не использовали в игровой форме «Краснодара», отметили в пресс-службе клуба.
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Новую экипировку уже можно купить в официальном интернет-магазине «быков». Планируется, что форму можно будет приобрести в магазинах атрибутики «Краснодара».
Как сообщали Юга.ру, в конце июля черно-зеленые представили домашний и гостевой комплекты формы на новый сезон.
В новом игровом году «горожане» выступят в чемпионате Российской премьер-лиги, Кубке России, а также Лиге Европы.
Следующий матч команда Мурада Мусаева проведет 13 августа в гостях у «Уфы». Первый домашний матч сезона состоится 18 августа, соперником «Краснодара» станет московский «Спартак».
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