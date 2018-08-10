ФК «Краснодар» представил третий комплект игровой формы

Футбольный клуб «Краснодар» 10 августа показал третью игровую форму на сезон-2018/19

Новый дизайн третьей экипировки, в которой «быки» будут выступать в официальных матчах нового сезона, также разработал технический партнер клуба Puma. Футболки выполнены в базовых клубных цветах в белую и зеленую вертикальную полосу. Такой дизайн ранее не использовали в игровой форме «Краснодара», отметили в пресс-службе клуба.

Новую экипировку уже можно купить в официальном интернет-магазине «быков». Планируется, что форму можно будет приобрести в магазинах атрибутики «Краснодара».