Минспорт утвердил требования к разрядам по киберспорту
Министерство спорта РФ утвердило подготовленные Федерацией компьютерного спорта России требования к разрядам по компьютерному спорту
Требования и условия выполнения разрядов опубликованы на сайте Минспорта.
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Так, третий разряд можно получить за успешное выступление на официальных соревнованиях любого уровня, второй — за участие в чемпионатах муниципального образования, первый — в соревнованиях на уровне субъекта РФ. Официальными являются турниры, отмеченные в календарном плане органов исполнительной власти, ответственных за развитие спорта в регионе — министерств или департаментов спорта.
Чтобы получить разряд, спортсмен должен подать результаты своих выступлений в региональную федерацию, имеющую аккредитацию. После этого федерация подаст заявку в орган местного самоуправления по спорту соответствующего уровня.
Как сообщали Юга.ру, официальным видом спорта в России киберспорт стал в июне 2016 года. Тогда его внесли в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта — признанные виды спорта.
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В апреле 2017-го Минспорт включил киберспорт в «развиваемые на общероссийском уровне» виды спорта, приравняв его к футболу, хоккею и баскетболу. В июле киберфутбол признали видом спорта в России.
Президент Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит сообщил, что в стране создадут Школьную лигу киберспорта.
В ноябре в Краснодаре состоялся первый турнир по киберспорту на кубок главы города.
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