Минспорт утвердил требования к разрядам по киберспорту

Министерство спорта РФ утвердило подготовленные Федерацией компьютерного спорта России требования к разрядам по компьютерному спорту

Так, третий разряд можно получить за успешное выступление на официальных соревнованиях любого уровня, второй — за участие в чемпионатах муниципального образования, первый — в соревнованиях на уровне субъекта РФ. Официальными являются турниры, отмеченные в календарном плане органов исполнительной власти, ответственных за развитие спорта в регионе — министерств или департаментов спорта.

Чтобы получить разряд, спортсмен должен подать результаты своих выступлений в региональную федерацию, имеющую аккредитацию. После этого федерация подаст заявку в орган местного самоуправления по спорту соответствующего уровня.

Как сообщали Юга.ру, официальным видом спорта в России киберспорт стал в июне 2016 года. Тогда его внесли в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта — признанные виды спорта.