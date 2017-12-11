О чем мечтают киберспортсмены? Рассказ краснодарских игроков

Киберспорт признали официальным спортом уже более 20 стран, и первой это сделала Россия в 2001 году. Сегодня соревнования по Dota 2 и Counter-Strike без преувеличения собирают стадионы, а лучшие игроки зарабатывают миллионы долларов. Юга.ру встретились со студенческой командой КубГУ, которая собралась в 2016 году и сразу же выиграла 1,5 млн рублей на соревнованиях в Москве. Соревнования по киберспорту проходят во многих странах мира, но наибольшей популярностью пользуются в Южной Корее, Китае, США, Швеции и на Украине. Призовые фонды могут достигать нескольких миллионов долларов, — например, на турнире по Dota 2 «The International 2017» призовой фонд составил 24,7 млн долларов, победитель получил 10 млн долларов. За турнирами в прямом эфире наблюдают миллионы зрителей — 4,7 млн человек посмотрели финал The International 2017. Всероссийская киберспортивная студенческая лига наряду с Кубком России по киберспорту — ключевые соревнования ФКС России. В 2016–2017 году в Кубке России по киберспорту приняли участие более 11 тыс. человек, во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге — более 3 тыс. игроков из 91 вуза.

Кубанский госуниверситет собрал команду в 2016 году, и на первом же соревновании, Всероссийской киберспортивной студенческой лиге, ребята заняли второе место и выиграли 1,5 млн рублей. Организаторы оплатили командам перелет в Москву и обратно, помимо краснодарцев на соревнованиях в Москве были представители семи регионов России. Сборная из 17 человек (и еще 17 запасных) делится на команды по нескольким дисциплинам — Dota 2 (пять игроков и пять запасных), Counter-Strike: Global Offensive (пять игроков и пять запасных), League of Legends (пять игроков и пять запасных), Hearthstone (один игрок и один запасной), FIFA 17 (один игрок и один запасной). Один спортсмен может выступать только в одной дисциплине. Менеджеры команды КубГУ получили 300 заявок, 17 лучших игроков вошли в университетскую сборную. В этом сезоне в основном составе 18 человек и еще двое в запасе. Дисциплины на этот раз немного изменились: остались Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone; прибавились Heroes of the Storm, Eternal и Tekken 7. Ребята учатся на разных факультетах, двое сейчас в магистратуре, есть одна девушка — Карина, она учится на географическом факультете на четвертом курсе. На выигранные деньги университет закупит технику, а игроки могут распоряжаться по своему усмотрению, каждый получил по 37,5 тыс. рублей (после уплаты налога осталось 32 тыс. рублей). Киберспорт относят к официальным видам спорта, поскольку в его дисциплинах (то есть играх) есть устоявшиеся правила, используются интеллектуальные способности игроков, проходят тренировки — такую аргументацию приводит официальный сайт киберспортивной организации Team Empire.

Александр Kraisler Привалихин

капитан по League of Legends, Heroes of the Storm, факультет экономики, 3 курс — Я давно играю и участвовал во многих турнирах в городе. В нашей команде я капитан по LoL [League of Legends] — в него я играю с первого сезона игры, учился классе в девятом [игра вышла в 2009 году]. Я узнал об игре от друзей и начал играть. Пошло-поехало, мне понравилось. До этого я играл в «Доту», но мне она не очень нравилась, а «Лига» зашла. Тогда турниров по «Лиге» вообще не было, и русскоязычного сервера тоже. Турниры я начал играть, только когда поступил в университет, тогда же появились студенческие гильдии внутри игры — собирались студенты и соревновались за очки. Года три назад, я был на первом курсе, мы заняли первое место по России. Часто дарят очки в игре, клавиатуры и мыши, денежный приз я получил впервые и собираюсь купить более мощный компьютер. Я тренируюсь каждый день по два-три часа, иногда могу играть шесть часов подряд, но не больше. Когда начнется сессия, придется как-то успевать. Месяц назад федерация объявила, что на следующих соревнованиях не будет LoL, так что я начал осваивать HOTS (Heroes of the Storm).

Георгий Boking Кошель

капитан по Counter-Strike, филологический факультет, 3 курс — Я начал играть с тех пор, как решил, что хочу попасть в профессиональный киберспорт, — в начале прошлого учебного года. До этого я играл, но не так много и не в Counter-Strike, а во что угодно. Изначально хотел играть в FIFA, но наш «фифер», который теперь играет в Tekken, играл лучше, и его отобрали в сборную. Тогда я переключился на Counter-Strike, и получилось лучше. Меня взяли в команду последним, а теперь я капитан. Чаще всего мы тренируемся дома — каждый договаривается со своей дисциплиной, и вместе играем онлайн. Я минимум пять-шесть часов в день играю, максимум — неограниченно. Родные сначала не верили, что я попаду в сборную, потом не верили, что окажусь в основном составе, но я все это сделал и даже стал капитаном, завоевал второе место в Москве. Теперь родители и друзья полностью серьезно это воспринимают и поддерживают. Бабушке очень нравится, она приезжала за меня поболеть в Москву. Я с самого детства занимался и танцами, и футболом. Мне нравится спорт, и я люблю выступать перед публикой. Но больших высот мне не удалось добиться, а киберспорт позволяет хорошо развиться, зарабатывать и радовать зрителей. Несмотря на то что видимых физических нагрузок нет, мы тратим много сил на сцене. Игроки и зрители киберспорта испытывают те же эмоции, что участники спортивных соревнований. После соревнований мы устаем больше морально, да и физически тоже — соревнования длятся по многу часов. Ты можешь сыграть, потом ждать, пока найдут соперника, сыграть с ним, снова ждать — и так 12 часов подряд. На «Киберконе» тоже долго играли — с 12:00 до 20:00.

В киберспорте есть важная проблема — читы. Это сторонние программы, которые облегчают игровой процесс, например, позволяют видеть соперника через стены, метко стрелять — что угодно. На открытых квалификациях все играют из дома, и если у игровой платформы недостаточная защита, многие читят. Это сложно проконтролировать. Те, кто прошел квалификацию, попадают на очный турнир, и уже там все очень строго: проверяют клавиатуры и мыши, не разрешают проносить телефон к компьютеру (на телефоне можно пронести программу), полностью контролируют игроков. Участники играют на отдельном сервере со специальных аккаунтов — нет возможности подключить скрипты, которые улучшают умения. Скрипт — это отдельная программа на компьютере, запущенная параллельно с игрой. Я не пользовался читами, а зачем? За это можно получить пожизненный бан и разрушить себе карьеру. Какой смысл быть лучшим с читом, если это не ты победил, а программа? Вуз дает возможность почувствовать себя успешным начинающим игроком, я хочу развиваться именно в киберспорте и попасть в профессиональную команду. С хорошими игроками заключают контракты спонсоры. Для этого нужно тренироваться и участвовать в отборах. Чем мне нравится Counter-Strike — нам не обязательно быть профессионалами, чтобы попасть на крупные международные турниры. К каждому из них проходят открытые отборочные, любой может участвовать, и мы тоже будем. В этом году крупные турниры уже прошли, так что это план на следующий год. Киберспорт мне этим и нравится больше спорта — ты можешь быть, по сути, никем, но если ты хорошо играешь, тебя заметят. И тогда ты попадешь на большой турнир.







Николай Алексеев

менеджер команды КубГУ по киберспорту

— По профессии я инженер-программист первой категории, работаю в КубГУ в управлении информационных технологий в секторе обслуживания информационных систем. Меня интересует киберспорт, я играю сам и слежу за турнирами, поэтому когда я узнал, что в университете появится команда, то захотел ею заниматься, и мою кандидатуру одобрили. Я менеджер команды, продвигаю ребят и решаю организационные вопросы. Когда играешь постоянно, ты светишься на турнирах, и если ты хорош, тебя заметят. Ты можешь подписать контракт с командой, у которой есть спонсор. Редко подписывают всех пятерых игроков из команды, но, конечно, нам бы этого хотелось. Профессионалы зарабатывают призовыми и мерчандайзом. Фирма заключает договор с командой, чтобы ее логотип напечатали на футболке. Например, энергетические напитки — их пьют во время игр и печатают логотипы на футболках, производители мониторов и оборудования, букмекерские конторы. Мы с Виталием тоже играем, когда получается. Но у меня получается всего пару раз в неделю — не хватает времени. У студентов больше свободного времени, поэтому большинство игроков такого возраста. В Краснодаре много игроков. В LoL игроков, которые активно участвуют в соревнованиях, человек 70, а в Counter-Strike и Dota играет полгорода, и конкуренция очень высокая.

Виталий Талах

менеджер команды КубГУ по киберспорту — Я начальник отдела эксплуатации сетей, компьютерной техники и систем связи в управлении информационных технологий КубГУ. Как и Николай, я давно увлекаюсь киберспортом. Кто-то смотрит футбол, а мы — соревнования по киберспорту. Когда вуз объявил о наборе команды, я первый предложил свою кандидатуру и с тех пор отвечаю за отношения команды с университетом и Федерацией компьютерного спорта России. Наша цель — выигрывать столько, чтобы руководство вуза выделило полноценные мощности и отдельное помещение для команды. В этом году у нас еще нет тренировочной базы. Мы временно собираемся на факультете прикладной математики, но там свое расписание, и мы не всегда можем потренироваться. Что касается читов и допинга, с медицинской точки зрения киберспорт практически не изучен, и сложно однозначно сказать, какое вещество является допингом. В традиционных видах спорта есть список веществ, запрещенных ВАДА. Есть однозначные медицинские заключения, какой препарат и что стимулирует, поэтому их запрещают. В киберспорте же мы не знаем, что нужно дать Георгию, чтобы он лучше играл. Никакой антидопинговой комиссии тоже нет, потому что нет списка. Если рассматривать традиционные стимуляторы, то у него, скорее всего, будут трястись от них руки, и он будет играть хуже, нежели мы достигнем положительного влияния на результат. Так что никаких проверок нет. Читы нельзя сравнить с допингом, это разные вещи. Будем честны: в традиционном профессиональном спорте все используют вещества, улучшающие физические показатели. Это не выводит спортсмена на определенный уровень, но дает ощутимый плюс. Когда ты ставишь читы, твой уровень становится совершенно не важен. Если у вас будет одинаковый софт, умения будут играть меньшую роль. В традиционном спорте из двух людей на допинге сильнее будет все равно тот, кто сильнее.



