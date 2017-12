О чем мечтают киберспортсмены? Рассказ краснодарских игроков

Соревнования по киберспорту проходят во многих странах мира, но наибольшей популярностью пользуются в Южной Корее, Китае, США, Швеции и на Украине. Призовые фонды могут достигать нескольких миллионов долларов, — например, на турнире по Dota 2 «The International 2017» призовой фонд составил 24,7 млн долларов, победитель получил 10 млн долларов . За турнирами в прямом эфире наблюдают миллионы зрителей — 4,7 млн человек посмотрели финал The International 2017.

Менеджеры команды КубГУ получили 300 заявок, 17 лучших игроков вошли в университетскую сборную. В этом сезоне в основном составе 18 человек и еще двое в запасе. Дисциплины на этот раз немного изменились: остались Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone; прибавились Heroes of the Storm, Eternal и Tekken 7. Ребята учатся на разных факультетах, двое сейчас в магистратуре, есть одна девушка — Карина, она учится на географическом факультете на четвертом курсе.

Кубанский госуниверситет собрал команду в 2016 году, и на первом же соревновании, Всероссийской киберспортивной студенческой лиге, ребята заняли второе место и выиграли 1,5 млн рублей . Организаторы оплатили командам перелет в Москву и обратно, помимо краснодарцев на соревнованиях в Москве были представители семи регионов России. Сборная из 17 человек (и еще 17 запасных) делится на команды по нескольким дисциплинам — Dota 2 (пять игроков и пять запасных), Counter-Strike: Global Offensive (пять игроков и пять запасных), League of Legends (пять игроков и пять запасных), Hearthstone (один игрок и один запасной), FIFA 17 (один игрок и один запасной). Один спортсмен может выступать только в одной дисциплине.

Александр Kraisler Привалихин

капитан по League of Legends, Heroes of the Storm, факультет экономики, 3 курс

— Я давно играю и участвовал во многих турнирах в городе. В нашей команде я капитан по LoL [League of Legends] — в него я играю с первого сезона игры, учился классе в девятом [игра вышла в 2009 году]. Я узнал об игре от друзей и начал играть. Пошло-поехало, мне понравилось. До этого я играл в «Доту», но мне она не очень нравилась, а «Лига» зашла. Тогда турниров по «Лиге» вообще не было, и русскоязычного сервера тоже. Турниры я начал играть, только когда поступил в университет, тогда же появились студенческие гильдии внутри игры — собирались студенты и соревновались за очки. Года три назад, я был на первом курсе, мы заняли первое место по России. Часто дарят очки в игре, клавиатуры и мыши, денежный приз я получил впервые и собираюсь купить более мощный компьютер.

Я тренируюсь каждый день по два-три часа, иногда могу играть шесть часов подряд, но не больше. Когда начнется сессия, придется как-то успевать. Месяц назад федерация объявила, что на следующих соревнованиях не будет LoL, так что я начал осваивать HOTS (Heroes of the Storm).