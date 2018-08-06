«Уфа» разгромила «Анжи» в матче ЧР

Дагестан, Вся Россия

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Махачкалинский ФК «Анжи» проиграл «Уфе» в заключительном матче второго тура чемпионата России по футболу

Встреча, прошедшая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Счет на 3-й минуте открыл нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун. А в конце встречи дублем отметился чешский полузащитник Ондржей Ванек — он отправил мячи в ворота махачкалинцев на 87-й и 89-й минутах.

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По итогу встречи «Анжи» с тремя очками в активе находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» поднялась на пятую строчку.

Напомним, в первом туре российского чемпионата «Анжи» на выезде обыграл «Урал» со счетом 1:0.

В следующем туре «Анжи» встретится в Москве со «Спартаком».

ФК «Анжи» Футбол
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