«Анжи» стартовал в новом сезоне РПЛ с победы над «Уралом»

В Екатеринбурге 28 июля состоялся первый матч сезона-2018/19 Российской премьер-лиги, в котором «Урал» сыграл с «Анжи»

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась победой махачкалинцев — 0:1. Автором единственного гола игры стал полузащитник «Анжи» Паул Антон, который на 83-й минуте пробил в дальний нижний угол ворот Ярослава Годзюра.