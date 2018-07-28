«Анжи» стартовал в новом сезоне РПЛ с победы над «Уралом»
В Екатеринбурге 28 июля состоялся первый матч сезона-2018/19 Российской премьер-лиги, в котором «Урал» сыграл с «Анжи»
Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась победой махачкалинцев — 0:1.
Автором единственного гола игры стал полузащитник «Анжи» Паул Антон, который на 83-й минуте пробил в дальний нижний угол ворот Ярослава Годзюра.
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С трибун «Екатеринбург Арены» за матчем наблюдали 17 тыс. 126 болельщиков.
Следующий матч махачкалинцы проведут 6 августа в гостях у «Уфы», а «Урал» 10 августа примет московское «Динамо».
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