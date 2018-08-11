«Анжи» минимально уступил «Спартаку», доигрывая матч вдевятером

Дагестан, Вся Россия

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Дагестанский футбольный клуб «Анжи» 11 августа провел матч 2-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком»

Игра прошла на «Открытие Арене» и завершилась со счетом 1:0.

На 49-й минуте судья удалил с поля нападающего махачкалинцев Андреса Понсе за фол на Денисе Глушкове. На 68-й минуте защитник гостей Дмитрий Белоруков за срыв атаки получил вторую желтую карточку и «Анжи» остался на поле вдевятером. Спустя две минуты Зе Луиш забил единственный гол встречи, головой отправив мяч в ворота гостей.

Матч собрал на трибунах стадиона 27 тыс. 856 болельщиков.

Следующий матч в рамках чемпионата России «Анжи» проведет 17 августа на своем поле против «Оренбурга». На следующий день красно-белые сыграют в гостях у «Краснодара».

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