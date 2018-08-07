Хабиб Нурмагомедов снял видео, как американские бездомные отжимаются за деньги его брата
Боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своей соцсети видео, на котором отжимаются бездомные мужчины
В историях инстаграма бойца появилось видео с участием его брата Абубакара Нурмагомедова, который вступил в разговор с бездомным американцем, после чего мужчина стал отжиматься на тротуаре. Затем молодой человек достал из кармана деньги и жестами показал бедняку, чтобы он отжался еще раз.
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За кадром звучит смех оператора и комментарии о том, что такими действиями парень «приобщает к спорту» и «лечит от наркомании» бездомных, передает RT.
Еще на одном видео, которое выложил боец, отжимался другой прохожий, и Абубакар подбадривал его.
What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money... ��— The MMA Bible (@TheMMABible) August 6, 2018
Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. �� pic.twitter.com/msE5i9ureE
Как сообщали Юга.ру, Хабиб Нурмагомедов 8 апреля одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал первым россиянином, который выиграл титул чемпиона UFC в легком весе. После возвращения в Россию дагестанца встретили в аэропорту Махачкалы около 2 тыс. человек.
Нурмагомедову подарили автомобиль Ladа Vesta и сертификат на участок земли в Хасавюрте. В начале мая стало известно, что боец станет членом Народного собрания Дагестана.
6 октября Хабиб с Конором Макгрегором проведет бой, в котором попытается защитить титул чемпиона UFC.
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