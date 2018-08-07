Хабиб Нурмагомедов снял видео, как американские бездомные отжимаются за деньги его брата

Боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своей соцсети видео, на котором отжимаются бездомные мужчины

В историях инстаграма бойца появилось видео с участием его брата Абубакара Нурмагомедова, который вступил в разговор с бездомным американцем, после чего мужчина стал отжиматься на тротуаре. Затем молодой человек достал из кармана деньги и жестами показал бедняку, чтобы он отжался еще раз.

За кадром звучит смех оператора и комментарии о том, что такими действиями парень «приобщает к спорту» и «лечит от наркомании» бездомных, передает RT.

Еще на одном видео, которое выложил боец, отжимался другой прохожий, и Абубакар подбадривал его.