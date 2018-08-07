Хабиб Нурмагомедов снял видео, как американские бездомные отжимаются за деньги его брата

Дагестан, Вся Россия, В мире

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Боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своей соцсети видео, на котором отжимаются бездомные мужчины

В историях инстаграма бойца появилось видео с участием его брата Абубакара Нурмагомедова, который вступил в разговор с бездомным американцем, после чего мужчина стал отжиматься на тротуаре. Затем молодой человек достал из кармана деньги и жестами показал бедняку, чтобы он отжался еще раз.

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За кадром звучит смех оператора и комментарии о том, что такими действиями парень «приобщает к спорту» и «лечит от наркомании» бездомных, передает RT.

Еще на одном видео, которое выложил боец, отжимался другой прохожий, и Абубакар подбадривал его.

Как сообщали Юга.ру, Хабиб Нурмагомедов 8 апреля одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал первым россиянином, который выиграл титул чемпиона UFC в легком весе. После возвращения в Россию дагестанца встретили в аэропорту Махачкалы около 2 тыс. человек.

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Нурмагомедову подарили автомобиль Ladа Vesta и сертификат на участок земли в Хасавюрте. В начале мая стало известно, что боец станет членом Народного собрания Дагестана.

6 октября Хабиб с Конором Макгрегором проведет бой, в котором попытается защитить титул чемпиона UFC.

Хабиб Нурмагомедов
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