МВД узнало из соцсетей о ДТП с возможным участием Смолова. В полицию сообщений не поступало

Краснодарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля BMW M5, которое произошло ночью 1 августа на улице Ставропольской

Полиции стало известно об аварии днем 1 августа.

«Ранее в дежурную часть УМВД РФ по Краснодару информация о дорожно-транспортном происшествии не поступала. Факт аварии был выявлен в ходе мониторинга СМИ и сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полиция провела проверку, в ходе которой выяснилось, что авария с участием BMW на Ставропольской в районе Вишняковой произошла в 1:40. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в несколько секций дорожного ограждения.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП и размер причиненного ущерба.

«Распространяемая на различных ресурсах информация о проведении проверки в отношении сотрудников ГИБДД, якобы не оформивших дорожно-транспортное происшествие, не соответствует действительности», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщали Юга.ру, 1 августа в соцсетях появилась информация о ДТП, участником которого якобы стал футболист «Краснодара» Федор Смолов.

Как рассказали порталу Юга.ру источники, близкие к клубу, после аварии мужчина, который был за рулем иномарки, уехал на другой машине. Спустя некоторое время поврежденный автомобиль увез эвакуатор. Ни водитель, ни очевидцы не вызывали полицию.