В Краснодаре после капремонта начали асфальтировать улицу Тургенева

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Тургенева на участке от Северной до Артиллерийской уложили первый слой асфальта

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К работам приступили после проведения лабораторных проб. Результаты исследования подтвердили, что проезжая часть готова к асфальтированию. Сейчас на отрезке улицы Тургенева от Северной до Артиллерийской до середины квартала уложили нижний слой дороги из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 7 см. На участке улицы Тургенева от Северной до Гагарина продолжают делать основание дороги, устанавливают георешетки, завозят гравий и песок.

«Капитальный ремонт улицы Тургенева переходит в завершающую стадию. Важно, чтобы этот этап на всех участках ремонта улицы выполнили с постоянным контролем качества и соблюдением технологии. Фактически улица Тургенева построена заново. Это должна быть качественная и надежная дорога», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Рабочие продолжают демонтировать старые опоры электроосвещения, завершают устройство ливневой и фекальной канализаций, сетей связи, устанавливают тротуарный камень.

Работы ведут и на пересечении улиц Северной и Тургенева. Ранее сообщалось, что ремонт на этом перекрестке из-за ливней завершат на неделю позже срока — к 6 августа. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города пояснили, что при благоприятных погодных условиях перекресток могут заасфальтировать в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, Первышов 25 июля заявил, что некоторые виды работ по ремонту на улице Тургенева приостановили из-за дождей.

Ремонт улицы Тургенева начался 9 октября 2017 года. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года. Однако срок капремонта продлили до октября. 

В Краснодаре в 2018 году отремонтируют более 80 км дорог. 

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре после капремонта начали асфальтировать улицу Тургенева

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