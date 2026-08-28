Девелоперам предлагают показать проекты, повлиявшие на облик крупнейших городов страны. Как участвовать в конкурсе?

Участвовать в проекте могут застройщики, чьи жилые комплексы уже готовы или находятся в стадии реализации. От одной компании можно подать до трех объектов. Прием заявок продлится до конца сентября.

Проект охватит города, где онлайн-сервис обладает наибольшей экспертизой на рынке недвижимости. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. Именно для этих мегаполисов отберут ЖК, которые, по мнению экспертов, задали новые стандарты в строительстве и развитии городской среды.

В состав жюри войдут специалисты в сфере недвижимости, архитекторы, урбанисты, историки, аналитики, а также эксперты по вопросам инклюзивной среды. Финалисты получат специальную отметку на платформе.

Задача инициативы — обратить внимание на проекты, которые не просто предлагают современное жилье, но и меняют городское пространство.

«За 25 лет российский рынок недвижимости прошел большой путь: менялись запросы покупателей, подходы к архитектуре и благоустройству, появлялись новые технологии и стандарты городской среды. Все эти изменения мы наблюдали и проходили вместе с рынком: за 25 лет Циан вырос из Excel-таблицы в цифровую платформу с ежемесячной аудиторией в 20 млн пользователей и стал одним из ключевых экспертов отрасли. В юбилейном медиапроекте мы хотим проследить эту эволюцию через знаковые жилые комплексы — проекты, которые не только отвечали запросам своего времени, но и формировали новое представление о современном жилье», — отметили в пресс-службе Циан.