В Фанагории нашли район античных виноделов. Там могли производить тысячи тонн вина в год

Археологи обнаружили в Фанагории винодельческий район рядом с портом античного города. Он состоял из нескольких кварталов с пятью винодельнями

28 августа пресс-служба фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» сообщила Юга.ру об итогах Фанагорийской археологической экспедиции сезона 2026 года.

Специалисты совершили новое открытие и обнаружили район виноделов начала нашей эры. Там производили тысячи тонн красного и белого вина в год. Это позволяет археологам говорить о Фанагории как об одном из центров виноделия античного Причерноморья.

Винодельческий район состоял из нескольких кварталов с пятью винодельнями, складами и магазинами. Он находился в центре города, у морского порта, и, вероятно, был оживленным местом Фанагории.

С помощью находок археологи смогли узнать все этапы производства вина. Сначала виноград давили ногами на площадках, покрытых водоотталкивающим составом, а далее переливали в керамические сосуды (пифосы), где напиток бродил. Сохранилось около 60 пифосов вместимостью 600—800 литров — некоторые из них почти целые. Далее вино разливали по амфорам, но перед этим в них сжигали серу для дезинфекции.