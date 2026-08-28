В Фанагории нашли район античных виноделов. Там могли производить тысячи тонн вина в год
Археологи обнаружили в Фанагории винодельческий район рядом с портом античного города. Он состоял из нескольких кварталов с пятью винодельнями
28 августа пресс-служба фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» сообщила Юга.ру об итогах Фанагорийской археологической экспедиции сезона 2026 года.
Специалисты совершили новое открытие и обнаружили район виноделов начала нашей эры. Там производили тысячи тонн красного и белого вина в год. Это позволяет археологам говорить о Фанагории как об одном из центров виноделия античного Причерноморья.
Винодельческий район состоял из нескольких кварталов с пятью винодельнями, складами и магазинами. Он находился в центре города, у морского порта, и, вероятно, был оживленным местом Фанагории.
С помощью находок археологи смогли узнать все этапы производства вина. Сначала виноград давили ногами на площадках, покрытых водоотталкивающим составом, а далее переливали в керамические сосуды (пифосы), где напиток бродил. Сохранилось около 60 пифосов вместимостью 600—800 литров — некоторые из них почти целые. Далее вино разливали по амфорам, но перед этим в них сжигали серу для дезинфекции.
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По словам специалистов, в Фанагории был мягкий климат и плодородные земли, поэтому виноделие активно развивалось. Кроме того, вино составляло основу рациона жителей и играло большую роль в религиозных обрядах.
В дальнейшем археологи хотят провести генетический анализ обнаруженных артефактов, чтобы выяснить состав античного вина и определить, какие сорта винограда использовали для производства.
Древний город Фанагория просуществовал более 1500 лет и был столицей азиатской части Боспорского царства. Он находился на территории современного Таманского полуострова.
Сегодня Фанагория — это крупнейший в России античный памятник. Среди наиболее значимых находок Фанагорийской экспедиции — дворец царя Митридата VI, два древнегреческих храма и затонувший античный корабль.
Фанагорийская экспедиция ведет раскопки при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело».
Как писали Юга.ру, в августе в Ростове археологи обнаружили катакомбу возрастом 1700–1800 лет — в ней мог быть захоронен знатный воин.
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