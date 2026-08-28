ФАС раскрыла картель на 1,8 млрд рублей с участием компании из Краснодара
Семь компаний заподозрили в сговоре на торгах по вывозу мусора
28 августа Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выявила картельный сговор, участниками которого стали семь компаний из сферы перевозки твердых коммунальных отходов. Среди нарушителей оказалось краснодарское ООО «Южная транспортная компания». Сумма контрактов, на которые распространялся сговор, составила 1,8 млрд рублей.
По данным ФАС, незаконное соглашение действовало в 2024–2025 годах. Компании согласовывали свои действия при проведении восьми закупок в Башкортостане.
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В деле также фигурируют «Альянс Групп», «Экоцентр», «Чистый город+», «СпецАвтоХозяйство», «Экотранс» и «Транслогистик». Участники использовали общую инфраструктуру при подготовке документов и выходе на торги. Кроме того, фирмы имели доступ к общим материально-техническим ресурсам.
Материалы поступили от прокуратуры Башкортостана. Кроме того, документы передадут правоохранителям. По итогам разбирательства компаниям могут назначить штрафы.
Как писали Юга.ру, ФАС раскрыла сговор компаний на торгах по озеленению Краснодара за 200 млн рублей.