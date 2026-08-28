ФАС раскрыла картель на 1,8 млрд рублей с участием компании из Краснодара

Семь компаний заподозрили в сговоре на торгах по вывозу мусора

28 августа Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выявила картельный сговор, участниками которого стали семь компаний из сферы перевозки твердых коммунальных отходов. Среди нарушителей оказалось краснодарское ООО «Южная транспортная компания». Сумма контрактов, на которые распространялся сговор, составила 1,8 млрд рублей.

По данным ФАС, незаконное соглашение действовало в 2024–2025 годах. Компании согласовывали свои действия при проведении восьми закупок в Башкортостане.