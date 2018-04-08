21-летний племянник Кадырова назначен замглавы Курчалоевского района
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров назначен заместителем главы администрации Курчалоевского района республики
Хамзат — сын старшего брата Рамзана Кадырова Зелимхана, умершего в 2004 году от последствий полученных в ДТП травм.
В качестве заместители руководителя Курчалоевского района Хамзат Кадыров был представлен 6 апреля, а с 7 апреля приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает «Кавказский узел».
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21-летний Хамзат Кадыров — выпускник Центароевской школы хафизов (чтецов Корана наизусть) и факультета государственного управления Чеченского госуниверситета. В 2012 году после окончания школы хафизов был назначен ее директором, также занимет должность помощника главы Чечни, передает ЧГТРК «Грозный».
Курчалоевский район, куда входит и родовое селение главы Чечни Центарой (Хоси-Юрт), является одним из самых крупных муниципалитетов республики. Он объединяет 13 населенных пунктов, в которых проживает более 120 тыс. человек.
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