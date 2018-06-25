Премьер-министром Чечни назначили мэра Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июня подписал указ о назначении премьер-министром республики Муслима Хучиева

«Я подписал указ о назначении Муслима Хучиева на должность председателя правительства Чеченской Республики. Мною изданы указы о назначении Исы Тумхаджиева первым заместителем председателя правительства республики и освобождении Ибрагима Закриева от занимаемой должности первого заместителя премьер-министра по собственному желанию», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее парламент Чечни дал согласие на назначение Хучиева на должность премьера. За него проголосовали все депутаты, присутствовавшие на заседании. Также были утверждены кандидаты на должности первого заместителя председателя правительства Иса Тумхаджиев и председателя счетной палаты республики Абдулхамид Байбатыров.

Как сообщали Юга.ру, бывшего главу правительства республики Абубакара Эдельгериева, занимавшего этот пост с мая 2012 года, 22 июня назначили советником президента России Владимира Путина. Он будет курировать вопросы климата, в сферу его деятельности войдут вопросы, связанные с Парижским соглашением.