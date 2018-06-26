Врио мэра Грозного стал 27-летний племянник Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 25 июня объявил, что исполнять обязанности мэра Грозного будет Ибрагим Закриев

Как сообщали Юга.ру, накануне депутаты Грозненской городской думы рассмотрели вопрос о досрочном снятии Муслима Хучиева с полномочий мэра Грозного. Это связано с его назначением на должность председателя правительства республики.

«Временно исполняющим обязанности мэра назначен Ибрагим Закриев, работавший до последнего времени первым заместителем председателя правительства Чечни», — сообщил в Кадыров в своем канале в Telegram .

Родился 16 октября 1990 года в селе Курчалой Курчаловского района Чечни. Окончил Суворовское училище в Москве, в 2013 году получил высшее образование — окончил экономический факультет МГУ.

Ибрагим Закриев является сыном сестры Рамзана Кадырова Зулай Кадыровой. Отец нового вице-премьера Салман Закриев занимает должность вице-спикера парламента Чечни.

Начал карьеру в 23 года, в 2013 году стал заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. В 2014-м занял пост управляющего делами главы и правительства республики, еще через год Закриев был назначен первым заместителем министра финансов Чечни. С 14 марта 2016 года занимает пост первого заместителя председателя правительства республики.

Женат, имеет двух детей.