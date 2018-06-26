Врио мэра Грозного стал 27-летний племянник Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 25 июня объявил, что исполнять обязанности мэра Грозного будет Ибрагим Закриев
«Временно исполняющим обязанности мэра назначен Ибрагим Закриев, работавший до последнего времени первым заместителем председателя правительства Чечни», — сообщил в Кадыров в своем канале в Telegram.
Как сообщали Юга.ру, накануне депутаты Грозненской городской думы рассмотрели вопрос о досрочном снятии Муслима Хучиева с полномочий мэра Грозного. Это связано с его назначением на должность председателя правительства республики.
Кто такой Ибрагим Закриев
Читайте также:
Родился 16 октября 1990 года в селе Курчалой Курчаловского района Чечни. Окончил Суворовское училище в Москве, в 2013 году получил высшее образование — окончил экономический факультет МГУ.
Ибрагим Закриев является сыном сестры Рамзана Кадырова Зулай Кадыровой. Отец нового вице-премьера Салман Закриев занимает должность вице-спикера парламента Чечни.
Начал карьеру в 23 года, в 2013 году стал заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. В 2014-м занял пост управляющего делами главы и правительства республики, еще через год Закриев был назначен первым заместителем министра финансов Чечни. С 14 марта 2016 года занимает пост первого заместителя председателя правительства республики.
Женат, имеет двух детей.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.