Минтруд предложит ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Министерство труда и соцзащиты РФ подготовило проект плана по смягчению последствий повышения пенсионного возраста

В ведомстве считают, что в преддверии пенсионной реформы нужно проработать вопрос об усилении ответственности работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста — вплоть до уголовной.

Защиту трудовых прав людей в предпенсионном возрасте предлагается включить в число ключевых показателей эффективности госинспекций по труду. В 2019–2034 гг. (в переходный период пенсионной реформы) они должны будут проводить целевые проверки по соблюдению трудовых прав этих людей.

Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если работник предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Службы занятости в свою очередь должны будут сообщать об этом в Госинспекцию по труду и помогать людям в поиске работы и трудоустройстве.