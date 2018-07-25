Минтруд предложит ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
Министерство труда и соцзащиты РФ подготовило проект плана по смягчению последствий повышения пенсионного возраста
В ведомстве считают, что в преддверии пенсионной реформы нужно проработать вопрос об усилении ответственности работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста — вплоть до уголовной.
Защиту трудовых прав людей в предпенсионном возрасте предлагается включить в число ключевых показателей эффективности госинспекций по труду. В 2019–2034 гг. (в переходный период пенсионной реформы) они должны будут проводить целевые проверки по соблюдению трудовых прав этих людей.
Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если работник предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Службы занятости в свою очередь должны будут сообщать об этом в Госинспекцию по труду и помогать людям в поиске работы и трудоустройстве.
В госинспекциях по труду предлагается создать горячую линию, на которую люди в предпенсионном возрасте смогут позвонить, если их права нарушены.
Несостоявшимся пенсионерам предлагается платить повышенное пособие по безработице, а также обучать их «востребованным в экономике навыкам и компетенциям», сформировав перечни приоритетных профессий. Кроме того, Минтруд предлагает помогать им начать заниматься бизнесом и привлечь к этому Минэкономразвития и Корпорацию малого и среднего предпринимательства.
В 2018–2034 гг. предлагается запустить региональные программы содействия занятости. При этом регионы должны будут достигать целевых показателей по сохранению уровня занятости и безработицы людей в предпенсионном возрасте и обеспечивать «баланс интересов молодежи и лиц предпенсионного возраста».
Проект разработанного Минтрудом документа будет представлен участникам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Ведомости».
Сейчас россияне в предпенсионном возрасте имеют право на страховую пенсию, если их уволили из-за ликвидации предприятия, сокращения численности или штата и если они обратились в службу занятости.
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Как сообщали Юга.ру, в июне в Госдуму внесли закон о повышении пенсионного возраста, предполагающий, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года. 19 июля законопроект был принят в первом чтении.
Опросы общественного мнения показали, что россияне не приветствуют инициативу. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к реформе негативно.
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