«Краснодар-3» выступит в первенстве ПФЛ

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

«Краснодар-3» примет участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2018/19

Информация об этом появилась на сайте ПФЛ, где опубликован список участников второго дивизиона.

Третья команда «быков» будет выступать в зоне «Юг», где в минувшем сезоне выступал «Краснодар-2», который финишировал четвертым, но принял приглашение Футбольной национальной лиги занять место махачкалинского «Анжи», вернувшегося в премьер-лигу. В ФНЛ будет выступать еще один представитель Краснодарского края — «Армавир».

Читайте также:

Первую игру в ПФЛ «Краснодар-3» проведет в рамках 2-го тура 3 августа в Краснодаре против команды «СКА Ростов-на-Дону». В матче 3-го тура черно-зеленые встретятся с краснодарским «Урожаем», который стал преемником «Кубани».

Краснодар ПФЛ ФК «Краснодар» ФНЛ Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее 19 человек заболели боррелиозом после укуса клеща
«Краснодар-3» выступит в первенстве ПФЛ
«Россети» рекомендовали прибывшим на учения в Дагестан сотрудникам не гулять вечером
Два человека погибли при обрушении заброшенной шахты около Гуково
Первые в России проекты на блокчейне по управлению услугами ЖКХ и арендой запущены в Чечне
По факту нападения на журналистов moloko plus в Краснодаре завели дело

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале