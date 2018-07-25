«Краснодар-3» выступит в первенстве ПФЛ

«Краснодар-3» примет участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2018/19

Информация об этом появилась на сайте ПФЛ, где опубликован список участников второго дивизиона.

Третья команда «быков» будет выступать в зоне «Юг», где в минувшем сезоне выступал «Краснодар-2», который финишировал четвертым, но принял приглашение Футбольной национальной лиги занять место махачкалинского «Анжи», вернувшегося в премьер-лигу. В ФНЛ будет выступать еще один представитель Краснодарского края — «Армавир».